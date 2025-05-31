Названы самые курящие регионы России

В марте 2025 года в ходе исследования самые низкие показатели курения среди регионов России были зафиксированы в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.

«Регионы с наименьшей распространённостью курения в марте 2025 года: Чеченская Республика — 0,2%, Республика Ингушетия — 6,17%, Кабардино-Балкарская Республика — 10,31%, Карачаево-Черкесская Республика — 11,18%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 11,58%», — передаёт результаты исследования ТАСС.

В марте 2024 года наиболее курящими регионами России оказались Еврейская автономная и Амурская области, а также республики Бурятия, Тыва и Алтай. А по данным ЦНИИОИЗ на январь-февраль 2025 года самые низкие показатели продаж сигарет на душу населения зафиксированы в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

Наиболее высокий уровень розничных продаж сигарет и папирос на душу населения в январе-феврале 2025 года зафиксирован в Магаданской, Камчатской, Сахалинской, Еврейской автономной и Мурманской областях. В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным ЦНИИОИЗ Минздрава, доля курящих в России среди лиц старше 15 лет незначительно увеличилась с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года.