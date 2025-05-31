Авария с участием мотоцикла и легковушки парализовала движение на МКАД

На МКАД в Москве произошло столкновение мотоцикла с легковым автомобилем, сообщил телеграм-канал «Дептранс. Оперативно». Инцидент случился на внешней стороне 103-го километра кольцевой дороги, где сейчас работают городские оперативные службы, выясняя детали происшествия и сведения о пострадавших.

В Департаменте транспорта рекомендовали автомобилистам искать альтернативные пути объезда, так как авария привела к затруднениям движения на участке протяжённостью около трёх километров.