Количество пострадавших из-за ночной атаки БПЛА на Курскую область выросло до 14

Число пострадавших от атаки украинских беспилотников на Льговский и Рыльский районы Курской области увеличилось до 14 человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали ещё двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей», — написал чиновник в телеграм-канале.

В Рыльске, как уточнил Хинштейн, шестеро пострадавших, включая двух несовершеннолетних, находятся в состоянии средней тяжести, а один мужчина — в тяжёлом. Все пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.