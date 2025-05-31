В Рособрнадзоре признали, что пока не придумали альтернативу ЕГЭ

Вопрос о будущем ЕГЭ остаётся спорным. Рособрнадзор пока не нашёл убедительных альтернатив текущей системе. Поэтому одиннадцатиклассники по-прежнему готовятся к одному из важнейших экзаменов, который определит их будущее и поступление в вуз.

«Чтобы отменить, надо предложить альтернативу. За этот текущий год новой модели предложено не было», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА «Новости».

Тем временем более 712 тысяч школьников готовятся к ЕГЭ в 2025 году, основной этап которого начался 23 мая и завершится 4 июля.

Аттестационный период начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Далее выпускники будут сдавать профильную и базовую математику.