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Регион
31 мая, 07:15

В Рособрнадзоре признали, что пока не придумали альтернативу ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: Для отмены ЕГЭ нужна альтернатива, пока её нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KATTY ELIZAROVA

Вопрос о будущем ЕГЭ остаётся спорным. Рособрнадзор пока не нашёл убедительных альтернатив текущей системе. Поэтому одиннадцатиклассники по-прежнему готовятся к одному из важнейших экзаменов, который определит их будущее и поступление в вуз.

«Чтобы отменить, надо предложить альтернативу. За этот текущий год новой модели предложено не было»,заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА «Новости».

Тем временем более 712 тысяч школьников готовятся к ЕГЭ в 2025 году, основной этап которого начался 23 мая и завершится 4 июля.

Аттестационный период начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Далее выпускники будут сдавать профильную и базовую математику.

Час икс: Стало известно, когда придут результаты ЕГЭ
Час икс: Стало известно, когда придут результаты ЕГЭ

Ранее Рособрнадзор сообщил о количестве школьников, удалённых с ЕГЭ за нарушения. Среди них 70 человек пытались пронести мобильные телефоны. Еще 130 учеников надеялись воспользоваться шпаргалками, электронными устройствами или другими средствами связи. Такие действия считаются нарушением правил и приводят к аннулированию результатов экзамена.

Алиса Хуссаин
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