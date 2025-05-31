Хвостики ждут любви: Выставка #Всемпособаке пройдёт 1 июня в Москве

1 июня 2025 года в парке «Новодевичьи пруды» пройдёт ежегодная выставка-пристройство собак из приютов #Всемпособаке, организованная фондом «Подарок судьбы». Об этом сообщили Life.ru представители организации.

Более 80 прекрасных собак из приютов ждут своих новых семей. На выставке будут представлены питомцы разных возрастов и характеров. Все они здоровы, привиты и готовы к любви. Желающие приютить четвероногого пушистика обязаны пройти собеседование, а затем подписать договор. Взамен новым хозяевам вручат щедрые подарки и окажут помощь в адаптации хвостатого.

Фото © Предоставлено Life.ru фондом «Подарок судьбы»

«Даже те гости, которые пока не готовы завести питомца, смогут отлично провести время, отдохнуть душой и вдоволь насладиться общением с собачатами, которые истосковались по людскому вниманию», — отметили организаторы.

Известные личности, такие как Сергей Лазарев и Анна Щербакова, активно поддерживают это мероприятие, на котором нашли своих питомцев. Посетить выставку можно будет 1 июня с 12:00 до 18:00. Вход свободный.