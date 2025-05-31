Морозный удар по саду: Биолог рассказал, как спасти будущий урожай от весенних холодов
Биолог Горячев: После окончания цветения следует обработать яблони инсектицидами
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Неожиданные весенние холода внесли коррективы в планы садоводов. Хотя тепло вернулось, заморозки уже успели нанести урон будущему урожаю. Кандидат биологических наук Виктор Горячев раскрыл последствия и дал ценные советы в беседе с «Вечерней Москвой».
Главный удар пришёлся по косточковым культурам (вишня, слива, черешня). Морозы, вероятно, стерилизовали их пыльцу, значительно снижая шансы на урожай. Вся надежда теперь на яблони: они цвели отлично и даже выиграли от холодов, избежав атак бутоноедов, отметил Горячев.
После цветения яблони нуждаются в защите от плодожорки: обработайте их инсектицидами, добавив зелёное мыло. Не забудьте о питании почвы: время закладывать компост, обогащая его микоризой (например, боверией). Эффективно и «зелёное удобрение» — настоянная трава.
Будьте бдительны при покупке семян! На рынке множество пакетиков с несуществующими, выдуманными сортами. Помните: гибриды F1 не гарантируют ожидаемого результата, в отличие от чётко описанных сортов. Истории о «цитрусовых из косточки, что зацветут через полгода», — чистой воды обман, отметил эксперт.
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