Морозный удар по саду: Биолог рассказал, как спасти будущий урожай от весенних холодов

Неожиданные весенние холода внесли коррективы в планы садоводов. Хотя тепло вернулось, заморозки уже успели нанести урон будущему урожаю. Кандидат биологических наук Виктор Горячев раскрыл последствия и дал ценные советы в беседе с «Вечерней Москвой».

Главный удар пришёлся по косточковым культурам (вишня, слива, черешня). Морозы, вероятно, стерилизовали их пыльцу, значительно снижая шансы на урожай. Вся надежда теперь на яблони: они цвели отлично и даже выиграли от холодов, избежав атак бутоноедов, отметил Горячев.

После цветения яблони нуждаются в защите от плодожорки: обработайте их инсектицидами, добавив зелёное мыло. Не забудьте о питании почвы: время закладывать компост, обогащая его микоризой (например, боверией). Эффективно и «зелёное удобрение» — настоянная трава.

Будьте бдительны при покупке семян! На рынке множество пакетиков с несуществующими, выдуманными сортами. Помните: гибриды F1 не гарантируют ожидаемого результата, в отличие от чётко описанных сортов. Истории о «цитрусовых из косточки, что зацветут через полгода», — чистой воды обман, отметил эксперт.