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31 мая, 08:21

Морозный удар по саду: Биолог рассказал, как спасти будущий урожай от весенних холодов

Биолог Горячев: После окончания цветения следует обработать яблони инсектицидами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caftor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caftor

Неожиданные весенние холода внесли коррективы в планы садоводов. Хотя тепло вернулось, заморозки уже успели нанести урон будущему урожаю. Кандидат биологических наук Виктор Горячев раскрыл последствия и дал ценные советы в беседе с «Вечерней Москвой».

Главный удар пришёлся по косточковым культурам (вишня, слива, черешня). Морозы, вероятно, стерилизовали их пыльцу, значительно снижая шансы на урожай. Вся надежда теперь на яблони: они цвели отлично и даже выиграли от холодов, избежав атак бутоноедов, отметил Горячев.

После цветения яблони нуждаются в защите от плодожорки: обработайте их инсектицидами, добавив зелёное мыло. Не забудьте о питании почвы: время закладывать компост, обогащая его микоризой (например, боверией). Эффективно и «зелёное удобрение» — настоянная трава.

Будьте бдительны при покупке семян! На рынке множество пакетиков с несуществующими, выдуманными сортами. Помните: гибриды F1 не гарантируют ожидаемого результата, в отличие от чётко описанных сортов. Истории о «цитрусовых из косточки, что зацветут через полгода», — чистой воды обман, отметил эксперт.

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Владимир Озеров
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