Психотерапевт считает, что ранние проверки репродуктивного здоровья напугают детей

Предложение о массовых медосмотрах шестилетних детей для оценки репродуктивного здоровья вызвало острую дискуссию. Врач-психотерапевт и сексолог Лариса Никитина настаивает: фундаментальное решение о рождении потомства должно оставаться за самим человеком, когда он достигнет зрелости. Об этом сообщает URA.ru.

«Рожать или не рожать — мой ребёнок примет решение сам», — заявила Никитина.

Никитина предупреждает: любой визит к врачу – это стресс для ребёнка. В условиях перегруженных поликлиник, где медики зачастую испытывают эмоциональное выгорание, деликатные осмотры (будь то УЗИ яичников или проверка мошонки) могут обернуться серьёзной психологической травмой. Эксперт указывает на частые случаи, когда первое посещение гинеколога или уролога в детстве приводит к стойкому дискомфорту и страху перед половым актом во взрослой жизни. Крайне важно готовить ребёнка к таким визитам и ответственно подходить к выбору специалиста.

По мнению Никитиной, истинное повышение рождаемости требует не столько ранних медицинских проверок, сколько создания благоприятных условий для семей. Среди ключевых факторов – активное участие отцов в воспитании и финансовом обеспечении детей.