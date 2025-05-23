Удар по телу и психике: Врач раскрыла опасные последствия нарушения полового развития у детей

Согласно данным ВОЗ, от трёх до пяти процентов детей могут столкнуться с нарушениями полового развития, предупредила детский эндокринолог Офелия Самедова. По её словам, данная группы недугов делится на две категории: задержка и преждевременное половое развитие.

Так, задержки полового развития (ЗПР) характеризуется отставанием в развитии половых признаков по сравнению с возрастными нормами: у девочек до 13 лет, у мальчиков до 14 лет. При этом у мальчиков ЗПР может проявляться отсутствием увеличения яичек, а у девочек — недоразвитием молочных желёз и отсутствием менструаций. Родители могут заметить, что их ребёнок не испытывает физиологических изменений, таких как рост и изменения в теле. При этом важно учитывать, что задержка может быть временной.

Что касается преждевременного полового созревания (ППР), то оно проявляется тогда, когда признаки развиваются значительно раньше нормы. У мальчиков это может происходить до 9 лет (увеличиваются яички, появляются волосы на лобке, ускоряется рост, а а девочек — до 8 лет (начинается рост молочных желёз, появляются менструации и наблюдается опережение роста).

Эксперт предупредила, что нарушения полового развития могут иметь серьёзные последствия как для физического здоровья, так и для психологического состояния ребёнка. В частности, ЗПР способна снизить самооценку и затруднить адаптацию в обществе, а ППР может привести к психологическим проблемам.