«Ребёнок должен гордиться»: В Госдуме оценили идею введения оценок за поведение в школах

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко поддержала идею введения оценок за поведение в школах. Парламентарий уверена, что ответственность за поведение ребёнка должна в первую очередь лежать на нём и его родителях.

Она подчеркнула, что для ребёнка школа — вторая семья, поэтому он должен нести ответственность за обращение к учителям, одноклассникам и за своё поведение в целом. При этом важно обратить внимание на то, как новая мера будет применяться и на какие аспекты будет влиять. Оценки за поведение должны носить воспитательный характер и способствовать стабилизации корпоративной культуры.

«Ребёнок должен гордиться, что учится в школе, в российской школе. <…> Как форму дети носят с логотипом своей школы, так он должен гордо носить звание школьника. А для этого должен соответственно вести себя», — отметила депутат в беседе с 360.ru.