Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 07:34

«Ребёнок должен гордиться»: В Госдуме оценили идею введения оценок за поведение в школах

Депутат Пилипенко поддержала идею введения оценок за поведение в школах

Школьники. Обложка © freepik

Школьники. Обложка © freepik

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко поддержала идею введения оценок за поведение в школах. Парламентарий уверена, что ответственность за поведение ребёнка должна в первую очередь лежать на нём и его родителях.

Она подчеркнула, что для ребёнка школа — вторая семья, поэтому он должен нести ответственность за обращение к учителям, одноклассникам и за своё поведение в целом. При этом важно обратить внимание на то, как новая мера будет применяться и на какие аспекты будет влиять. Оценки за поведение должны носить воспитательный характер и способствовать стабилизации корпоративной культуры.

В Госдуме предложили дополнительно проверять знания школьников по трём предметам
В Госдуме предложили дополнительно проверять знания школьников по трём предметам

«Ребёнок должен гордиться, что учится в школе, в российской школе. <…> Как форму дети носят с логотипом своей школы, так он должен гордо носить звание школьника. А для этого должен соответственно вести себя», — отметила депутат в беседе с 360.ru.

«Простая формальность»: Эксперт не увидел смысла в оценках за поведение в школах
«Простая формальность»: Эксперт не увидел смысла в оценках за поведение в школах

Напомним, в начале года президент России Владимир Путин поручил проработать введение оценок за поведение в школах. В мае в Минпросвещения заявили, что школьникам начнут ставить оценки за поведение в шести регионах РФ с 1 сентября.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Госдума
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar