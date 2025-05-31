В Липецкой области удалось стабилизировать лесной пожар в заповеднике

Пожар на территории биосферного заповедника в Усманском районе Липецкой области не представляет угрозы для населения. Принятые пожарными меры позволили локализовать очаги возгорания и предотвратить их распространение в стороны населённых пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

«Удалось отсечь несколько очагов, не допустив продвижения огня в сторону населённых пунктов. Хочу подчеркнуть: угрозы для жителей на данный момент нет, расстояние до ближайших сёл остаётся безопасным. Роспотребнадзор постоянно ведёт мониторинг качества воздуха», — написал он.

По словам главы региона, благодаря работе пожарных и благоприятным погодным условиям, ситуацию с лесным пожаром удалось стабилизировать. Площадь возгорания остаётся прежней, а с утра к тушению подключилась авиация.

Также в тушении задействовано свыше 200 специалистов, прибывших из Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей. Дополнительно сформирован резерв в составе 100 работников лесхозов и лесничеств.