В Германии «стали честнее» и сделали неожиданное заявление о военном поражении России на Украине
Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия не ставит целью поражение России на Украине
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Цель нанести России военное поражение в украинском конфликте не является приоритетом для Германии, которая стала проявлять немного больше честности в этом вопросе. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
«Полного поражения в смысле капитуляции России с её ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее», — подчеркнул он.
Немецкий министр также признался, что Германия и Россия на данном этапе не находятся в ситуации «явного мира», но политик избегает слова «война» для описания отношений Берлина и Москвы.
Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, предупредил Европу о возможном коллапсе Германии. Данное заявление прозвучало как исторический призыв к осторожности не только для Берлина, но и для всего континента, который может оказаться втянутым в чужие войны, руководствуясь туманными стратегическими целями.