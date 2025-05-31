В Германии «стали честнее» и сделали неожиданное заявление о военном поражении России на Украине

Цель нанести России военное поражение в украинском конфликте не является приоритетом для Германии, которая стала проявлять немного больше честности в этом вопросе. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Полного поражения в смысле капитуляции России с её ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее», — подчеркнул он.

Немецкий министр также признался, что Германия и Россия на данном этапе не находятся в ситуации «явного мира», но политик избегает слова «война» для описания отношений Берлина и Москвы.