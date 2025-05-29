Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил предостережение всей Европе, заявив о возможном крахе Германии, сообщает L'AntiDiplomatico.

Публикация отмечает, что это звучит как историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всей Европы, которая рискует быть втянутой в чужие войны из-за неопределённых стратегических интересов.

«Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — говорится в публикации.