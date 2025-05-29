На Западе восприняли всерьёз слова Лаврова о крахе Германии
L'AntiDiplomatico: Лавров предостерёг Европу, заявив о возможном крахе Германии
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил предостережение всей Европе, заявив о возможном крахе Германии, сообщает L'AntiDiplomatico.
Публикация отмечает, что это звучит как историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всей Европы, которая рискует быть втянутой в чужие войны из-за неопределённых стратегических интересов.
«Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — говорится в публикации.
Также подчёркивается, что пока Россия и Украина пытаются наладить диалог для разрешения конфликта, немецкие власти продолжают милитаризацию.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Германия прямо втягивается в войну и необходимо проверить данные о возможной отмене Германией ограничений на дальность ракет для Украины. Мерц сообщил, что Германия, совместно с Францией, Великобританией и США, сняла ограничения на дальность применения оружия, поставляемого Украине. Однако лидер фракции СДПГ Ларс Клингбайль опроверг это заявление.