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29 мая, 15:55

На Западе восприняли всерьёз слова Лаврова о крахе Германии

L'AntiDiplomatico: Лавров предостерёг Европу, заявив о возможном крахе Германии

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил предостережение всей Европе, заявив о возможном крахе Германии, сообщает L'AntiDiplomatico.

Публикация отмечает, что это звучит как историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всей Европы, которая рискует быть втянутой в чужие войны из-за неопределённых стратегических интересов.

«Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — говорится в публикации.

Также подчёркивается, что пока Россия и Украина пытаются наладить диалог для разрешения конфликта, немецкие власти продолжают милитаризацию.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Германия прямо втягивается в войну и необходимо проверить данные о возможной отмене Германией ограничений на дальность ракет для Украины. Мерц сообщил, что Германия, совместно с Францией, Великобританией и США, сняла ограничения на дальность применения оружия, поставляемого Украине. Однако лидер фракции СДПГ Ларс Клингбайль опроверг это заявление.

Анастасия Никонорова
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