Россия не станет соглашаться на прекращение огня без определённых условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Наша страна уже «насквозь видит» лживые предложения Запада и Киева, так как ни раз проходила через подобное.

«Те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически вместе с Зеленским требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говориться, спасибо за приглашение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь», — заявил Лавров.