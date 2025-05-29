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Регион
29 мая, 12:08

«Видим вас насквозь»: Лавров ответил Киеву и Западу на истерику о прекращении огня без условий

Лавров: Видим насквозь Киев и Запад, предлагающие прекратить огонь без условий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не станет соглашаться на прекращение огня без определённых условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Наша страна уже «насквозь видит» лживые предложения Запада и Киева, так как ни раз проходила через подобное.

«Те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически вместе с Зеленским требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говориться, спасибо за приглашение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь», — заявил Лавров.

Условия Москвы в контексте возможного 30-дневного перемирия озвучивались в марте. РФ обозначила ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечались также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Подчёркивалось, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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Полина Никифорова
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