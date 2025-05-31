«Украинцы, вперёд!»: Военный корреспондент рассказал, как сбежать из Незаметной
Военкор Обищенко: Сбежать с Украины можно через границу с Белоруссией
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Всё чаще украинцы стремятся избежать мобилизации, покинув страну через территорию Республики Беларусь. Об этом сообщил военный корреспондент Станислав Обищенко в эфире радио Sputnik.
По его словам, это происходит из-за «наглухо закрытой» границы Украины с Евросоюзом, которая фактически блокирует другие пути отхода.
Обищенко отметил, что белорусские пограничники принимают этих граждан без каких-либо препятствий. Более того, им предоставляется выбор дальнейшего направления — в Россию или страны ЕС.
«Украинцы, вперёд! Там ждут с распростёртыми объятиями», — заключил он.
Ранее СМИ рассказали, что в первом квартале 2025 года с Украины в Россию сбежали около 5000 человек. При этом, 21 из них посещали нашу страну в туристических целях. 26 украинцев пересекли границу пешком, а 405 — приехали на машинах.