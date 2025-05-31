«Украинцы, вперёд!»: Военный корреспондент рассказал, как сбежать из Незаметной

Всё чаще украинцы стремятся избежать мобилизации, покинув страну через территорию Республики Беларусь. Об этом сообщил военный корреспондент Станислав Обищенко в эфире радио Sputnik.

По его словам, это происходит из-за «наглухо закрытой» границы Украины с Евросоюзом, которая фактически блокирует другие пути отхода.

Обищенко отметил, что белорусские пограничники принимают этих граждан без каких-либо препятствий. Более того, им предоставляется выбор дальнейшего направления — в Россию или страны ЕС.

«Украинцы, вперёд! Там ждут с распростёртыми объятиями», — заключил он.