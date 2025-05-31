«Украинцы висят в петле»: На Западе начали признавать крах киевского режима

На Западе всё чаще звучат мнения, ставящие под сомнение перспективы Украины в затяжном конфликте с Россией. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran сделал ряд заявлений. По его мнению, исход украинского противостояния уже не вызывает сомнений, и даже ведущие западные издания начали косвенно признавать надвигающееся поражение Киева.

«Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ <…> говорят об этом. Если посмотреть на публикации там, то станет понятно, что украинцы висят в петле», — сказал Миршаймер.