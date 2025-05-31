«Украинцы висят в петле»: На Западе начали признавать крах киевского режима
Профессор Миршаймер заявил о неизбежности поражения Украины в конфликте с РФ
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На Западе всё чаще звучат мнения, ставящие под сомнение перспективы Украины в затяжном конфликте с Россией. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran сделал ряд заявлений. По его мнению, исход украинского противостояния уже не вызывает сомнений, и даже ведущие западные издания начали косвенно признавать надвигающееся поражение Киева.
«Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, и даже крупнейшие западные СМИ <…> говорят об этом. Если посмотреть на публикации там, то станет понятно, что украинцы висят в петле», — сказал Миршаймер.
Профессор подчеркнул, что в текущих условиях Россия занимает наиболее выгодную позицию как на линии фронта, так и в дипломатическом пространстве. Он отметил, что заявления Незалежной и европейских политиков о возможности перелома ситуации не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что делегация российских переговорщиков направляется в Стамбул для продолжения диалога с представителями Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона прибудет в город и будет готова начать второй раунд переговоров утром в понедельник. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности передать украинской стороне меморандум, содержащий предложения по урегулированию конфликта.