Экономист назвал плюсы ограничений на денежные переводы

Новые правила денежных переводов без открытия счёта, введённые 30 мая, нацелены на борьбу с мошенничеством, финансированием терроризма и теневыми схемами. Экономист Александр Разуваев объяснил: это решение ЦБ, принятое по поручению президента, призвано усилить финансовую безопасность. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Для большинства добросовестных россиян, использующих онлайн-банкинг, ничего не изменится – банки уже располагают их данными. Проблемы возникнут лишь при попытке скрыть информацию или при подозрительных операциях.

«С моей точки зрения, скрывать свои паспортные данные от сотрудника банка может либо злоумышленник, либо шизофреник. И если мы вспомним советское время, там вообще без паспорта ничего не делалось по финансам», — заключил эксперт.