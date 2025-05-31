Врач заявила, что при отказе от курения не стоит опасаться синдрома отмены
Врач Демьяновская: Синдром отмены не навредит организму, если вы бросаете курить
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Резкий отказ от курения может вызвать временный дискомфорт: раздражительность, бессонницу или усиленный аппетит. Однако, как отмечают специалисты, эти проявления абстинентного синдрома не наносят вреда здоровью, в отличие от самого курения, чей ущерб организму неизмеримо выше. Об этом сообщила РИАМО врач Екатерина Демьяновская.
Для успешного расставания с пагубной привычкой важен комплексный подход. Эксперты рекомендуют сочетать медикаментозную поддержку, активный образ жизни и корректировку рациона. Никотинзаместительная терапия — пластыри, жвачки, спреи — позволяет постепенно снижать дозу никотина, смягчая тягу и облегчая переход.
Физические нагрузки, особенно кардиотренировки, способствуют выведению токсинов и стимулируют выработку эндорфинов, обеспечивая организму естественную «подпитку» вместо никотина. Добавьте в свой рацион больше антиоксидантов (свежие фрукты, овощи) и увеличьте потребление воды, советует эксперт.
Кстати, 31 мая во всём мире отмечается день отказа от табака. Сейчас в России курят около 30% граждан. При этом 61% из них совсем не хотят избавляться от этой привычки. Ранее врач рассказал, как перехитрить свой организм, если вы хотите бросить сигареты.