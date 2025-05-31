Мощный пожар охватил лесопромышленный комбинат в Великом Устюге

На территории лесопромышленного комбината «Новаторский ЛПК» в Великом Устюге Вологодской области произошёл мощный пожар. По данным временно исполняющего обязанности главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, инцидент произошёл вечером 30 мая — примерно в 22:54 поступило сообщение о возгорании.

«Площадь пожара составила более 1000 кв.метров. Для оказания помощи великоустюгским пожарным были направлены дополнительные силы из Красавино, Кузино, Лопатниково, Котласа и Приводино», — написал Быков на своей странице VK.

Пожар на ООО «Новаторский ЛПК». Фото © VK / Администрация Великоустюгского округа

Источник возгорания находился в сушильном цехе. По предварительной информации, огнём уничтожены два лесопильных цеха с оборудованием и готовая продукция. Открытое горение было ликвидировано в 05:04 утра 31 мая. Сейчас ведутся работы по проливке опасной зоны для предотвращения повторного возгорания и обеспечения безопасности. Пострадавших нет. Причины пожара на данный момент неизвестны — их предстоит выяснить.