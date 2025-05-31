Мощный пожар охватил лесопромышленный комбинат в Великом Устюге
В Великом Устюге произошёл пожар на предприятии «Новаторский ЛПК»
Кадры с места возгорания. Обложка © VK / Администрация Великоустюгского округа
На территории лесопромышленного комбината «Новаторский ЛПК» в Великом Устюге Вологодской области произошёл мощный пожар. По данным временно исполняющего обязанности главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, инцидент произошёл вечером 30 мая — примерно в 22:54 поступило сообщение о возгорании.
«Площадь пожара составила более 1000 кв.метров. Для оказания помощи великоустюгским пожарным были направлены дополнительные силы из Красавино, Кузино, Лопатниково, Котласа и Приводино», — написал Быков на своей странице VK.
Пожар на ООО «Новаторский ЛПК». Фото © VK / Администрация Великоустюгского округа
Источник возгорания находился в сушильном цехе. По предварительной информации, огнём уничтожены два лесопильных цеха с оборудованием и готовая продукция. Открытое горение было ликвидировано в 05:04 утра 31 мая. Сейчас ведутся работы по проливке опасной зоны для предотвращения повторного возгорания и обеспечения безопасности. Пострадавших нет. Причины пожара на данный момент неизвестны — их предстоит выяснить.
Ранее стало известно, что один человек стал жертвой пожара, вспыхнувшего в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кроме того, шесть человек — в том числе ребёнок — пострадали. Их госпитализировали, им оказана необходимая помощь.