Варшава активно развивает военную инфраструктуру у границы с Калининградской областью, рассказал бывший польский судья Томаш Шмидт. Он утверждает, что в рамках этих усилий власти переселяет польских граждан из приграничных районов, а также устанавливает противотанковые укрепления и оборонительные позиции.

«Поляки в приграничных с Калининградом районах стали жертвами политики [премьер-министра Польши Дональда] Туска и Брюсселя. Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность», — отметил Шмидт в беседе с РИА «Новости».

Бывший судья представил фотодоказательства подготовки к обороне, на которых запечатлены военнослужащие, роющие окопы, и установка противотанковых заграждений. Шмидт также сообщил о планах Варшавы по созданию системы разведки и защиты от химических атак. Он заключил, что ведётся подготовка медицинской инфраструктуры для поддержки военных действий.