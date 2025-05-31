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31 мая, 09:54

В Польше сообщили о наращивании военной инфраструктуры вблизи Калининграда

Экс-судья Шмидт: Польша расширяет военное присутствие у границы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Варшава активно развивает военную инфраструктуру у границы с Калининградской областью, рассказал бывший польский судья Томаш Шмидт. Он утверждает, что в рамках этих усилий власти переселяет польских граждан из приграничных районов, а также устанавливает противотанковые укрепления и оборонительные позиции.

«Поляки в приграничных с Калининградом районах стали жертвами политики [премьер-министра Польши Дональда] Туска и Брюсселя. Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность», — отметил Шмидт в беседе с РИА «Новости».

Бывший судья представил фотодоказательства подготовки к обороне, на которых запечатлены военнослужащие, роющие окопы, и установка противотанковых заграждений. Шмидт также сообщил о планах Варшавы по созданию системы разведки и защиты от химических атак. Он заключил, что ведётся подготовка медицинской инфраструктуры для поддержки военных действий.

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А ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».

Наталья Демьянова
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