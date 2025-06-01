В России зафиксирован всплеск интереса к изучению японского языка

В РФ зафиксировали заметный всплеск интереса к японскому языку в первом квартале 2025 года. Общее число запросов на услуги репетиторов по всей России подскочило на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Газета.ru».

Самый впечатляющий рост отмечен в Челябинской и Иркутской областях, где желание изучать японский язык возросло более чем вдвое — на 123% и 120% соответственно. Следом идут Татарстан (прирост 90%) и Приморский край (58%), один из ближайших к Японии регионов. Заметный интерес также проявили жители Новосибирской (57%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (45%), Самарской (43%), Свердловской (28%) и Нижегородской (20%) областей. В Москве и Московской области динамика совпала с общероссийской — плюс 18%.

Эта тенденция не ограничивается Россией. В Алма-Ате и Алматинской области Казахстана спрос вырос на 27%, в Минске и Минской области Белоруссии — на 14%.

Эксперты объясняют этот феномен глобальным увлечением азиатской и, в частности, японской культурой. При этом доступность квалифицированных преподавателей позволяет изучать язык не только в крупных центрах, но и в регионах, а также за пределами России.