В Госдуме напомнили о штрафах за шум в многоквартирных домах

Регионы России самостоятельно устанавливают нормы, регулирующие уровень шума в многоквартирных домах, включая временные рамки и размеры административных взысканий. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

В столице за проведение шумных работ в неположенное время предусмотрены санкции: от 500 до 4 000 рублей — для граждан, от 4 000 до 8 000 — для индивидуальных предпринимателей, от 40 тысяч до 80 тысяч — для юрлиц. В Подмосковье штрафы варьируются от 1 000 до 3 000 рублей для физлиц, от 5 000 до 10 000 — для ИП, и от 20 тысяч до 50 тысяч — для организаций.

Кроме того, по словам депутата, почти во всех регионах действует запрет на шум ночью, а днём предусмотрен обязательный перерыв, так называемый «тихий час». Обычно он длится с 13:00 до 15:00.

В случае нарушения установленного порядка, гражданам следует обращаться в полицию. Наряд должен прибыть на место, зафиксировать обстоятельства и оформить административный протокол. При повторном инциденте последует штраф. Также возможно обращение в управляющую компанию, однако чаще всего она направляет жильцов в полицию либо вызывает сотрудников самостоятельно.