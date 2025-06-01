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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 08:02

В Госдуме напомнили о штрафах за шум в многоквартирных домах

Депутат Колунов: За нарушение тишины в доме можно получить штраф до 80 тыс. руб.

Госдума. Обложка © Life.ru

Госдума. Обложка © Life.ru

Регионы России самостоятельно устанавливают нормы, регулирующие уровень шума в многоквартирных домах, включая временные рамки и размеры административных взысканий. Об этом сообщил РИА «Новости» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

В столице за проведение шумных работ в неположенное время предусмотрены санкции: от 500 до 4 000 рублей — для граждан, от 4 000 до 8 000 — для индивидуальных предпринимателей, от 40 тысяч до 80 тысяч — для юрлиц. В Подмосковье штрафы варьируются от 1 000 до 3 000 рублей для физлиц, от 5 000 до 10 000 — для ИП, и от 20 тысяч до 50 тысяч — для организаций.

Кроме того, по словам депутата, почти во всех регионах действует запрет на шум ночью, а днём предусмотрен обязательный перерыв, так называемый «тихий час». Обычно он длится с 13:00 до 15:00.

В случае нарушения установленного порядка, гражданам следует обращаться в полицию. Наряд должен прибыть на место, зафиксировать обстоятельства и оформить административный протокол. При повторном инциденте последует штраф. Также возможно обращение в управляющую компанию, однако чаще всего она направляет жильцов в полицию либо вызывает сотрудников самостоятельно.

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А ранее эксперт по внутренней отделке помещений рассказал, что высокий уровень шума во время ремонта в помещении может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей для физлиц. Федеральные СанПиНы ограничивают шум до 55 дБА днём и 45 дБА ночью.

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Тимур Хингеев
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