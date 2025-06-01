В Госдуме назвали категории россиян, которым поднимут выплаты на детей с 1 июня

В соответствии с законодательством с начала лета 2025 года будет проведён ежегодный перерасчёт единого пособия для семей с детьми. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин, право на выплаты имеют родители, опекуны и усыновители детей до 17 лет, а также беременные женщины, вовремя вставшие на учёт в женской консультации.

«Пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель. Размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребёнка», — цитирует парламентария RT.

Если за прошедший год доходы семьи снизились из-за временной потери работы, увеличения числа иждивенцев или других обстоятельств, при повторном обращении размер пособия может быть повышен. Перерасчёт проводится без дополнительных заявлений при условии предоставления подтверждающих документов, добавил Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что новые правила особенно актуальны для семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Изменения коснутся выплат как на несовершеннолетних детей, так и пособий для беременных женщин.