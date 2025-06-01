По подсчётам ТАСС, основанным на данных российского оборонного ведомства, за первые пять месяцев 2025 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери, превышающие 220 тысяч человек, включая убитых и раненых.

Как указано в сводках, в зоне действия группировки «Центр» противник потерял около 69,2 тысячи военнослужащих, в зоне «Север» — порядка 42,9 тысячи, в зоне «Запад» — около 40,5 тысячи, в зоне «Юг» — примерно 36,6 тысячи, в зоне «Восток» — около 23,9 тысячи, а в зоне «Днепр» — около 10,6 тысячи военных.