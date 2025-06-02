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Опубликовано 2 июня 2025, 12:56

В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день массированной атаки ВСУ

Депутат Госдумы Матвеев возмутился салютом в Самаре в день атаки ВСУ по РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выразил возмущение по поводу салюта, устроенного в Самаре в день атаки ВСУ по территории России. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал короткое видео, на котором запечатлён фейерверк над городом.

«Люди, начитавшись новостей, слышат взрывы и принимают их за работу ПВО», — написал Матвеев, отметив, что не понимает, почему пиротехническое шоу не было отменено на фоне происходящего. По его словам, жителей даже не предупредили о планируемом салюте.

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А ранее в белорусской деревне Борки провели «урок ума» для школьников, снявших скандальный видеоролик в Могилёве во время салюта в честь 80-летия Победы. Подростков отвели к мемориалу, посвящённому жертвам зверств нацистов, где они возложили цветы и заслушали лекцию о подвиге советского народа.

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Марина Фещенко
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