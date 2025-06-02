В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день массированной атаки ВСУ

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выразил возмущение по поводу салюта, устроенного в Самаре в день атаки ВСУ по территории России. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал короткое видео, на котором запечатлён фейерверк над городом.

«Люди, начитавшись новостей, слышат взрывы и принимают их за работу ПВО», — написал Матвеев, отметив, что не понимает, почему пиротехническое шоу не было отменено на фоне происходящего. По его словам, жителей даже не предупредили о планируемом салюте.