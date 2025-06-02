Россия победила в Донбассе в 2014 году, одержала верх в Сирии и Африке. Такой же исход ожидает страну и в спецоперации (СВО), заявил глава Астраханского отделения Союза добровольцев Донбасса Денис Харитонов.

Харитонов отметил, что попал в Союз добровольцев Донбасса ещё в 2014-м. В тот год многие астраханцы-казаки отправились защищать народ Донбасса от бойцов ВСУ. После возвращения на гражданку Харитонову предложили место главы Ассоциации Союза добровольцев Донбасса в Астраханской области. Мужчину признали одним из самых активных общественных деятелей.

Активист рассказал, что не нужно быть смелым и отважным, чтобы присоединиться к организации. Для этого лишь необходимо понимание, что свою Родину важно защищать, так как же мать, сестру, брата или отца. Также Харитонов добавил, что он сам вырос на примере героев Великой Отечественной войны (ВОВ). К нему в школу приходили добровольцы и рассказывали, как люди защищали страну. По его словам, он в юном возрасте переживал, что не сможет никак отблагодарить Россию за мирное небо над головой.

«Я прекрасно понимаю, что врагов у нашей страны очень много. И это будет одна из многих побед. То есть в 2014 году мы победили, мы победили в Сирии, в своё время, мы победили в Африке, мы победим здесь обязательно, очень скоро», — подытожил собеседник «Царьграда».