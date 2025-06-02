Хулигану-матерщиннику из 8 класса придётся заплатить учительнице за оскорбления

В Чехове учительница подала иск о защите чести и достоинства против ученика и выиграла дело. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Восьмиклассник не раз доставлял неприятности своей учителю химии. Когда она в очередной раз спросила его, собирается ли он вести себя прилично, он выдвинул условие.

«Не вызывайте меня к доске, и всё будет хорошо», — заявил школьник.

Педагог отказалась от «мирных переговоров», после чего ученик оскорбил её нецензурной бранью и вышел из класса, хлопнув дверью. Позже пришла его мама с извинениями, но учительница не стала её слушать, так как оскорбление произошло при всём классе, а извинения были сказаны в частном порядке.

Тогда преподавательница решила обратиться в суд, требуя публичного извинения и компенсации в размере 300 тысяч рублей. Мама ученика пыталась уговорить её снизить сумму до 10 тысяч, объясняя, что у неё нет денег и сын растёт без отца (папа погиб в ДТП много лет назад).

Суд принял решение — хулигану из 8 класса придётся заплатить 30 тысяч рублей.