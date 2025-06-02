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2 июня, 16:07

Хулигану-матерщиннику из 8 класса придётся заплатить учительнице за оскорбления

Восьмиклассник из Чехова выплатит учительнице 30 тысяч рублей за оскорбления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В Чехове учительница подала иск о защите чести и достоинства против ученика и выиграла дело. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Восьмиклассник не раз доставлял неприятности своей учителю химии. Когда она в очередной раз спросила его, собирается ли он вести себя прилично, он выдвинул условие.

«Не вызывайте меня к доске, и всё будет хорошо», — заявил школьник.

Педагог отказалась от «мирных переговоров», после чего ученик оскорбил её нецензурной бранью и вышел из класса, хлопнув дверью. Позже пришла его мама с извинениями, но учительница не стала её слушать, так как оскорбление произошло при всём классе, а извинения были сказаны в частном порядке.

Тогда преподавательница решила обратиться в суд, требуя публичного извинения и компенсации в размере 300 тысяч рублей. Мама ученика пыталась уговорить её снизить сумму до 10 тысяч, объясняя, что у неё нет денег и сын растёт без отца (папа погиб в ДТП много лет назад).

Суд принял решение — хулигану из 8 класса придётся заплатить 30 тысяч рублей.

Учительница отправила ученику фото голой груди и теперь пойдёт под суд
Учительница отправила ученику фото голой груди и теперь пойдёт под суд

Ранее Life.ru писал, что в Тюменской области конфликт между матерью и учительницей вылился в судебное разбирательство. Поводом для ссоры стало предположение матери о травле её дочери педагогом. Разгневанная женщина, не сдержав эмоций, допустила оскорбления в адрес учительницы в присутствии учеников. В ответ учительница подала иск, требуя от родительницы компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Анастасия Никонорова
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