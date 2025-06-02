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2 июня, 16:21

Названы самые редкие имена детей в России в 2024 году

Ройхона и Океан стали самыми редкими именами для детей в России в 2024 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

В 2024 году в России самыми необычными именами для новорождённых стали Ройхона и Океан, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на данные о регистрации детей. В топ-5 самых редких женских имен также вошли Биби-Марям, Деви, Сара Изабель и Гульмина.

Среди мальчиков вслед за именем Океан в списке наименее распространенных имён оказались Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен. Статистика основана на официальных данных о регистрации новорождённых за прошлый год.

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Ранее Life.ru сообщал, что самыми популярными именами для новорождённых в России в этом году стали София и Михаил — девочек так назвали 7177 раз, а мальчиков 8330 раз. На вторую позицию в женских именах вышла Ева (6226 девочек). Замыкают пятёрку Анна (5926), Мария (5326) и Варвара (5299 новорождённых).

Александра Мышляева
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