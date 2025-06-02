Названы самые редкие имена детей в России в 2024 году

В 2024 году в России самыми необычными именами для новорождённых стали Ройхона и Океан, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на данные о регистрации детей. В топ-5 самых редких женских имен также вошли Биби-Марям, Деви, Сара Изабель и Гульмина.

Среди мальчиков вслед за именем Океан в списке наименее распространенных имён оказались Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен. Статистика основана на официальных данных о регистрации новорождённых за прошлый год.