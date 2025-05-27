В России назвали самые популярные имена для младенцев в 2025 году
София и Михаил стали самыми популярными именами для детей в России в 2025 году
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Самыми популярными именами для новорождённых в России в этом году стали София и Михаил – девочек так назвали 7 177 раз, а мальчиков 8 330 раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные.
На втором месте среди женских имён — Ева (6 226 детей), на третьем — Анна (5 926). Далее следуют Мария (5 326) и Варвара (5 299). Среди мальчиков же на втором месте — Александр (7 397), на третьем — Артём (6 588). Четвёртое и пятое места занимают имена Матвей (5 636) и Тимофей (5 393) соответственно.
Ранее Life.ru рассказал, что семья Суховых из Набережных Челнов дала необычное имя своему сыну, родившемуся 7 апреля 2025 года. Мальчика назвали Мир-Святомир-Владимир. Старшие дети Суховых также носят нестандартные имена — Род-Природа-Родушка и Россия-Святосия-Святороссия.