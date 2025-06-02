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2 июня, 18:17

«Имеют право»: Власти ФРГ оправдали удары Украины по российским аэродромам

Корнелиус: Киев не предупреждал Германию о диверсиях на российских аэродромах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Garcia Hinojosa

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что украинские власти не информировали Берлин о так называемой операции «Паутина», в ходе которой были атакованы аэродромы в нескольких российских регионах. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.

«Федеральное правительство не было об этом проинформировано, и в этом и нет необходимости, потому что Украина имеет право защищаться», — сказал он.

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Напомним, 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы РФ в пяти регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены, в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. FPV-дроны-камикадзе, управляемые дистанционно, вылетали из грузовиков, припаркованных вдоль дороги. После атаки западные СМИ раскрыли, что теперь в Киеве боятся охлаждения отношений с иностранными партнёрами. Критика в адрес украинской стороны прозвучала от представителей ряда государств, в том числе Польши, Ирландии и США.

Александра Мышляева
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