«Имеют право»: Власти ФРГ оправдали удары Украины по российским аэродромам

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что украинские власти не информировали Берлин о так называемой операции «Паутина», в ходе которой были атакованы аэродромы в нескольких российских регионах. Об этом пишет итальянское агентство ANSA .

«Федеральное правительство не было об этом проинформировано, и в этом и нет необходимости, потому что Украина имеет право защищаться», — сказал он.