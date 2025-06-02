В Польше рассказали о новых дронах ВСУ, использовавшихся для ударов по аэродромам РФ

Украинские военные применили новые FPV-дроны «Оса» для атак на российские аэродромы. Согласно данным польского издания Defence24, эти беспилотники обладают рядом конструктивных преимуществ по сравнению с обычными моделями. Их закрытый корпус защищает электронику от механических повреждений и неблагоприятных погодных условий, а усиленные точки крепления антенн повышают устойчивость связи.

«Оса» способна нести до 2,5 килограмма боевой нагрузки, включая кумулятивные, осколочно-фугасные и термобарические боеприпасы. При взлётной массе пять килограммов дрон развивает скорость до 150 километров в час и может находиться в воздухе до 15 минут при дальности полёта в восемь километров.