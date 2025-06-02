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2 июня, 19:53

Билл Гейтс раскрыл, кому завещает большую часть своего состояния, и это может шокировать

Билл Гейтс заявил, что направит основную часть своего состояния на помощь Африке

Билл Гейтс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Билл Гейтс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Большая часть состояния известного американского бизнесмена и основателя Microsoft Билла Гейтса будет выделена на нужды Африки. Об этом он сообщил во время своего выступления 2 июня в штаб-квартире Африканского союза, расположенной в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

«Недавно я пообещал, что моё богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке» — приводит его слова местный новостной портал News 24.

Гейтс уточнил, что финансирование будет осуществляться через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Весной прошлого года он сообщил, что к 2045 году фонд планирует выделить на различные проекты около $200 миллиардов.

На данный момент Гейтс занимает пятое место в списке самых богатых людей мира с личным состоянием в $175 миллиардов.

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Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что решил оставить своим детям менее 1% своего состояния, полагая, что большое богатство не принесет пользы следующему поколению. У 69-летнего миллиардера трое наследников, с матерью которых он развёлся четыре года назад. Гейтс подчеркивает, что его дети воспитаны хорошо и получили отличное образование, однако он считает, что многомиллионное наследство, которое может достаться им без усилий, лишь испортит их и не поможет в жизни.

Анастасия Никонорова
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