Билл Гейтс раскрыл, кому завещает большую часть своего состояния, и это может шокировать

Большая часть состояния известного американского бизнесмена и основателя Microsoft Билла Гейтса будет выделена на нужды Африки. Об этом он сообщил во время своего выступления 2 июня в штаб-квартире Африканского союза, расположенной в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

«Недавно я пообещал, что моё богатство будет передано в течение следующих 20 лет. Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке» — приводит его слова местный новостной портал News 24.

Гейтс уточнил, что финансирование будет осуществляться через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Весной прошлого года он сообщил, что к 2045 году фонд планирует выделить на различные проекты около $200 миллиардов.

На данный момент Гейтс занимает пятое место в списке самых богатых людей мира с личным состоянием в $175 миллиардов.