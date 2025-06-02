Парадокс: Царёв объяснил, почему украинская делегация не говорила на мове в Стамбуле

По словам бывшего народного депутата Украины Олега Царёва, в повседневной деятельности большинство представителей украинской власти продолжают активно использовать русский язык. Это заявление он сделал, комментируя переговоры в Стамбуле, которые прошли на русском языке.

«Вот на Украине на русском языке говорят все, а на украинском нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет свободно украинским языком», — отметил он в беседе с AиФ.