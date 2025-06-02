Парадокс: Царёв объяснил, почему украинская делегация не говорила на мове в Стамбуле
Царев: Значительная часть украинской делегации не владеет мовой
Обложка © ТАСС / Рюмин Александр
По словам бывшего народного депутата Украины Олега Царёва, в повседневной деятельности большинство представителей украинской власти продолжают активно использовать русский язык. Это заявление он сделал, комментируя переговоры в Стамбуле, которые прошли на русском языке.
«Вот на Украине на русском языке говорят все, а на украинском нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет свободно украинским языком», — отметил он в беседе с AиФ.
По словам Царёва, украинский язык для многих представителей власти носит формальный характер. Он отметил, что все совещания в администрации Зеленского проводятся на русском языке, а украинский используется лишь для публичных выступлений, не являясь при этом родным для большинства чиновников. Политик утверждает, что подавляющее большинство депутатов Рады и государственных служащих в повседневном общении используют русский язык.
Напомним, сегодня завершился второй раунд стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Стороны договорились о крупном обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными (18-25 лет) по формуле «всех на всех». Life.ru публиковал полное заявление Владимира Мединского по результатам переговоров. Позже стали известны условия прекращения огня, которые выдвинула российская сторона.