В чешской Пльзени считавшаяся мёртвой пенсионерка открыла глаза в гробу

В городе Пльзень произошёл необычный инцидент: 88-летняя пенсионерка, признанная умершей, внезапно пришла в себя уже в гробу. По данным издания IDNES.cz, её супруг вызвал скорую помощь 30 мая, сообщив, что жена не подаёт признаков жизни. Врач-коронер, прибывшая на вызов, подтвердила смерть пациентки.

Однако при транспортировке в похоронном бюро произошло неожиданное — женщина открыла глаза, приведя в ужас сотрудников. Её срочно доставили в больницу, где констатировали тяжёлое состояние. Как выяснилось, у пенсионерки в последние годы были серьёзные проблемы с сердцем, включая несколько перенесённых инфарктов, говорится в материале.

Местные власти начали проверку по факту случившегося. Департамент здравоохранения и правоохранительные органы выясняют, как могла произойти ошибка при констатации смерти — коронера подозревают в неоказании помощи, по этому обвинению ей грозит до трёх лет тюрьмы.