Лечили очками: Педагог умер от запущенной опухоли после года нераспознанных симптомов

51-летний британский педагог Гленн Колмер, директор спортивной программы колледжа Итчен, скоропостижно скончался через несколько дней после выявления опухоли головного мозга — как сообщает Mirror, мужчина внезапно потерял сознание дома, после чего врачи обнаружили смертельно опасное заболевание.

В течение года он жаловался на постоянные головные боли, усталость и головокружения. Однако врач назначил ему лишь лекарства и очки, не проводя детального обследования.

После госпитализации у Колмера диагностировали злокачественную опухоль мозга. Несмотря на экстренную медицинскую помощь, болезнь прогрессировала с пугающей скоростью. У мужчины произошло несколько кровоизлияний в мозг, а левую половину тела полностью парализовало.

Всё это время рядом с Колмером находилась его семья, которая до последнего момента старалась поддерживать его. К сожалению, агрессивное течение болезни не оставило шансов на спасение, и мужчина скончался вскоре после постановки диагноза.