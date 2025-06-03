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2 июня, 22:29

Лечили очками: Педагог умер от запущенной опухоли после года нераспознанных симптомов

Mirror: Опухоль головного мозга убила британца всего за несколько дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

51-летний британский педагог Гленн Колмер, директор спортивной программы колледжа Итчен, скоропостижно скончался через несколько дней после выявления опухоли головного мозга — как сообщает Mirror, мужчина внезапно потерял сознание дома, после чего врачи обнаружили смертельно опасное заболевание.

В течение года он жаловался на постоянные головные боли, усталость и головокружения. Однако врач назначил ему лишь лекарства и очки, не проводя детального обследования.

После госпитализации у Колмера диагностировали злокачественную опухоль мозга. Несмотря на экстренную медицинскую помощь, болезнь прогрессировала с пугающей скоростью. У мужчины произошло несколько кровоизлияний в мозг, а левую половину тела полностью парализовало.

Всё это время рядом с Колмером находилась его семья, которая до последнего момента старалась поддерживать его. К сожалению, агрессивное течение болезни не оставило шансов на спасение, и мужчина скончался вскоре после постановки диагноза.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом случае из Великобритании. Мужчина долгое время игнорировал тревожные симптомы — головные боли и тошноту он принимал за последствия похмелья. Стандартные анализы крови не выявляли отклонений, и лишь МРТ-исследование обнаружило шокирующую правду: в мозге мужчины развивались две опухоли.

Александра Мышляева
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