Лавров обсудил с замгенсека ООН Флетчером ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с замгенсека ООН Флетчером ситуацию вокруг Украины. Обложка © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером. Согласно сообщению МИД РФ, центральной темой обсуждения стала необходимость деполитизации гуманитарных операций ООН, особенно в контексте украинского кризиса.
Во время встречи участники проанализировали актуальные гуманитарные кризисы, среди которых палестино-израильский конфликт, а также ситуация в Сирии и Ливане. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло важность обсуждения эффективной работы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и необходимость адаптации его деятельности к стандартам международного гуманитарного права.
«В дополнение состоялись также развёрнутые консультации курирующего заместителя министра С. В. Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме», — говорится в сообщении МИД.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с атаками украинских беспилотников по территории России и сообщениями о жертвах среди гражданского населения. Как отметил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш призвал все стороны соблюдать международное гуманитарное право.