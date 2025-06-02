Лавров обсудил с замгенсека ООН Флетчером ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером. Согласно сообщению МИД РФ, центральной темой обсуждения стала необходимость деполитизации гуманитарных операций ООН, особенно в контексте украинского кризиса.

Во время встречи участники проанализировали актуальные гуманитарные кризисы, среди которых палестино-израильский конфликт, а также ситуация в Сирии и Ливане. Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло важность обсуждения эффективной работы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и необходимость адаптации его деятельности к стандартам международного гуманитарного права.

«В дополнение состоялись также развёрнутые консультации курирующего заместителя министра С. В. Вершинина, в рамках которых были рассмотрены задачи оказания содействия Йемену, Судану, Афганистану, Мьянме», — говорится в сообщении МИД.