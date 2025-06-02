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Регион
2 июня, 20:30

УНИКС завоевал бронзовые медали баскетбольной Единой лиги ВТБ

УНИКС завоевал бронзовые медали баскетбольной Единой лиги ВТБ. Обложка © Пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС

УНИКС завоевал бронзовые медали баскетбольной Единой лиги ВТБ. Обложка © Пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС

Казанский УНИКС завершил сезон 2024/25, завоевав бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В напряжённой серии за третье место баскетболисты из Татарстана одолели «Локомотив-Кубань» со счётом 3-1. Решающий матч, состоявшийся 2 июня в Краснодаре, стал настоящим спектаклем — команды провели на паркете 50 минут вместо положенных 40, а победа УНИКСа со счётом 104:96 была достигнута только во втором овертайме.

Пока казанцы празднуют бронзовые награды, в финальной серии продолжается противостояние между «Зенитом» и ЦСКА. Петербуржцы ведут в серии 2-1, но для чемпионского титула одной из команд потребуется одержать четыре победы.

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Интересно, что в прошлом сезоне 2023/24 УНИКС играл в финале, но тогда уступил ЦСКА в пятиматчевой серии. Решающий поединок в Казани завершился со счётом 66:55 в пользу московского клуба.

Артём Гапоненко
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