УНИКС завоевал бронзовые медали баскетбольной Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС завершил сезон 2024/25, завоевав бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В напряжённой серии за третье место баскетболисты из Татарстана одолели «Локомотив-Кубань» со счётом 3-1. Решающий матч, состоявшийся 2 июня в Краснодаре, стал настоящим спектаклем — команды провели на паркете 50 минут вместо положенных 40, а победа УНИКСа со счётом 104:96 была достигнута только во втором овертайме.

Пока казанцы празднуют бронзовые награды, в финальной серии продолжается противостояние между «Зенитом» и ЦСКА. Петербуржцы ведут в серии 2-1, но для чемпионского титула одной из команд потребуется одержать четыре победы.