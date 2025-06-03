Известный американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой
Американский телеведущий Джон Бренкус. Обложка © wikipedia
Шестикратный обладатель премии «Эмми», известный американский режиссёр, продюсер и телеведущий Джон Бренкус ушёл из жизни в возрасте 54 лет. По данным издания Awful Announcing, причиной смерти стало самоубийство.
Бренкус, известный как создатель популярного научно-популярного сериала «Наука о спорте», долгое время боролся с депрессией.
Ранее в США на 93-м году жизни скончался режиссёр Роберт Бентон. Трехкратный обладатель «Оскара» и семикратный номинант премии оставил после себя богатое кинематографическое наследие.