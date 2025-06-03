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2 июня, 22:02

Известный американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой

Американский телеведущий Джон Бренкус. Обложка © wikipedia

Американский телеведущий Джон Бренкус. Обложка © wikipedia

Шестикратный обладатель премии «Эмми», известный американский режиссёр, продюсер и телеведущий Джон Бренкус ушёл из жизни в возрасте 54 лет. По данным издания Awful Announcing, причиной смерти стало самоубийство.

Бренкус, известный как создатель популярного научно-популярного сериала «Наука о спорте», долгое время боролся с депрессией.

Основатель Dropout Kings Адам Рэми покончил с собой за пять дней до 32-летия
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Ранее в США на 93-м году жизни скончался режиссёр Роберт Бентон. Трехкратный обладатель «Оскара» и семикратный номинант премии оставил после себя богатое кинематографическое наследие.

Артём Гапоненко
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