Известный американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой

Шестикратный обладатель премии «Эмми», известный американский режиссёр, продюсер и телеведущий Джон Бренкус ушёл из жизни в возрасте 54 лет. По данным издания Awful Announcing, причиной смерти стало самоубийство.

Бренкус, известный как создатель популярного научно-популярного сериала «Наука о спорте», долгое время боролся с депрессией.