По 65 тысяч с класса: Фотографы-мошенники обманули более сотни выпускников в Подмосковье

В Московской области более сотни выпускников лишились памятных фото из-за мошенников. Как сообщает SHOT, причиной стали фотографы-мошенники, которые требовали по 65 тысяч рублей за фото с одного класса.

По данным телеграм-канала, в этом году жертвами аферистов стали ученики нескольких школ региона. Мошенники действовали по отработанной схеме: представлялись классным руководителям, ссылаясь на рекомендации родителей прошлых выпусков, демонстрировали портфолио и предлагали услуги по цене 2500 рублей с каждого ученика.

Родители переводили деньги на указанные карты, но в назначенный срок фотографы исчезали. Как рассказали потерпевшие, найти виновных не удалось: в школах заявили, что официальных договоров с этими людьми не заключали. Теперь родители намерены подать коллективное заявление в полицию и областное управление образования, чтобы привлечь мошенников к ответственности.