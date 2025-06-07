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Регион
7 июня, 07:32

По 65 тысяч с класса: Фотографы-мошенники обманули более сотни выпускников в Подмосковье

SHOT: Фотографы-мошенники обманули более сотни выпускников в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElizaVasay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ElizaVasay

В Московской области более сотни выпускников лишились памятных фото из-за мошенников. Как сообщает SHOT, причиной стали фотографы-мошенники, которые требовали по 65 тысяч рублей за фото с одного класса.

По данным телеграм-канала, в этом году жертвами аферистов стали ученики нескольких школ региона. Мошенники действовали по отработанной схеме: представлялись классным руководителям, ссылаясь на рекомендации родителей прошлых выпусков, демонстрировали портфолио и предлагали услуги по цене 2500 рублей с каждого ученика.

Родители переводили деньги на указанные карты, но в назначенный срок фотографы исчезали. Как рассказали потерпевшие, найти виновных не удалось: в школах заявили, что официальных договоров с этими людьми не заключали. Теперь родители намерены подать коллективное заявление в полицию и областное управление образования, чтобы привлечь мошенников к ответственности.

Диплом – за копейки: В Госдуме раскрыли Life.ru популярные схемы мошенников для студентов
Диплом – за копейки: В Госдуме раскрыли Life.ru популярные схемы мошенников для студентов

Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники массово обманывают школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ. Для этих целей аферисты создают сотни сайтов и каналов, которые предлагают за 2–8 тысяч рублей заранее купить ответы перед экзаменом.

Никита Никонов
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