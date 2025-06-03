Emirates может изменить расписание рейсов в Россию из-за угроз от дронов ВСУ

Авиакомпания Emirates из ОАЭ находится на грани пересмотра своего расписания рейсов в Россию в свете увеличения числа атак беспилотников со стороны Украины. Президент авиаперевозчика Тим Кларк сделал это заявление в интервью Bloomberg на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели.

Кларк отметил, что обстановка становится всё более тревожной, и если появятся какие-либо признаки опасности, компания примет меры.

«Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемся», – подчеркнул он.

По его словам, Emirates тщательно разрабатывает оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств, касающихся заходов на посадку в российском воздушном пространстве. Сейчас руководство авиакомпании «просто наблюдает» за ситуацией, не намереваясь немедленно прекращать полёты.

В ноябре 2023 года Emirates уже заявляла, что продолжает выполнять рейсы в Россию в обычном режиме и не планирует их приостановку. В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные полеты из ведущих аэропортов мира в Москву и Санкт-Петербург.