Emirates может изменить расписание рейсов в Россию из-за угроз от дронов ВСУ
Самолёт Emirates. Обложка © unsplash.com / Fabian Joy
Авиакомпания Emirates из ОАЭ находится на грани пересмотра своего расписания рейсов в Россию в свете увеличения числа атак беспилотников со стороны Украины. Президент авиаперевозчика Тим Кларк сделал это заявление в интервью Bloomberg на ежегодном собрании Международной ассоциации воздушного транспорта в Нью-Дели.
Кларк отметил, что обстановка становится всё более тревожной, и если появятся какие-либо признаки опасности, компания примет меры.
«Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемся», – подчеркнул он.
По его словам, Emirates тщательно разрабатывает оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств, касающихся заходов на посадку в российском воздушном пространстве. Сейчас руководство авиакомпании «просто наблюдает» за ситуацией, не намереваясь немедленно прекращать полёты.
В ноябре 2023 года Emirates уже заявляла, что продолжает выполнять рейсы в Россию в обычном режиме и не планирует их приостановку. В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные полеты из ведущих аэропортов мира в Москву и Санкт-Петербург.
Из-за атак украинских БПЛА в российских регионах регулярно закрывают аэропорты. Это приводит к отменам и массовым задержкам рейсам, что в свою очередь провоцирует воздушный коллапс.