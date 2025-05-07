Глава Минтранса рассказал Юнашеву, когда будет устранён воздушный коллапс

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт выразил надежду на восстановление нормального расписания полётов к концу дня. Для оперативного решения проблем создан и работает круглосуточно штаб. Об этом он заявил в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Старовойт рассказал, когда будет восстановлено расписание полётов. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Меры безопасности у нас работают круглосуточно. Мы рассчитываем, что по истечению дня вернёмся к расписанию. Всё будет зависеть от мер безопасности, которые принимают наши силовики», — заявил Старовойт на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».