Глава Минтранса рассказал Юнашеву, когда будет устранён воздушный коллапс
Старовойт: Минтранс рассчитывает восстановить расписание полётов к концу дня
Глава Минтранса РФ Роман Старовойт выразил надежду на восстановление нормального расписания полётов к концу дня. Для оперативного решения проблем создан и работает круглосуточно штаб. Об этом он заявил в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Старовойт рассказал, когда будет восстановлено расписание полётов. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Меры безопасности у нас работают круглосуточно. Мы рассчитываем, что по истечению дня вернёмся к расписанию. Всё будет зависеть от мер безопасности, которые принимают наши силовики», — заявил Старовойт на видео, опубликованном в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Министр отметил, что после введения ограничений в аэропортах, Минтранс и РЖД быстро отреагировали, предоставив больше мест в поездах, курсирующих в/из Санкт-Петербурга.
Напомним, в московских аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на полёты, что привело к задержкам и отменам многих рейсов. Пассажиры вынуждены проводить в залах ожидания более суток, надеясь на вылет. Причиной сбоев стали участившиеся атаки украинских беспилотников, которые российская ПВО перехватывает в Московской области и других частях страны. В связи с ограничениями, действовавшими в других регионах, аэропорт Пулково принял дополнительно 74 самолёта.