«Отсидели все зады»: Тихонов раскритиковал спортсменов в Госдуме

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал недовольство по поводу спортсменов, которые работают в Госдуме.

«Сколько там спортсменов сидит — уже отсидели все зады. А где результат? <…> Спортсменам не хрен там делать — пусть займутся своим делом», — подчеркнул Тихонов в беседе со Sport24.

Биатлонист в частности раскритиковал работу Николая Валуева, Светланы Журовой и Ирины Родниной. Он также отметил, что в Госдуму необходимо выбирать действительно достойных людей, которые будут отстаивать интересы граждан.