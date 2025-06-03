«Отсидели все зады»: Тихонов раскритиковал спортсменов в Госдуме
Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал работающих в Госдуме спортсменов
Александр Тихонов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал недовольство по поводу спортсменов, которые работают в Госдуме.
«Сколько там спортсменов сидит — уже отсидели все зады. А где результат? <…> Спортсменам не хрен там делать — пусть займутся своим делом», — подчеркнул Тихонов в беседе со Sport24.
Биатлонист в частности раскритиковал работу Николая Валуева, Светланы Журовой и Ирины Родниной. Он также отметил, что в Госдуму необходимо выбирать действительно достойных людей, которые будут отстаивать интересы граждан.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал увеличение случаев внезапной смерти среди хоккеистов. По его мнению, в стремлении к спортивным достижениям многие профессиональные спортсмены и их агенты пренебрегают заботой о здоровье.