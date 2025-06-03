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3 июня, 00:56

«Отсидели все зады»: Тихонов раскритиковал спортсменов в Госдуме

Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал работающих в Госдуме спортсменов

Александр Тихонов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Александр Тихонов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал недовольство по поводу спортсменов, которые работают в Госдуме.

«Сколько там спортсменов сидит — уже отсидели все зады. А где результат? <…> Спортсменам не хрен там делать — пусть займутся своим делом»,подчеркнул Тихонов в беседе со Sport24.

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Биатлонист в частности раскритиковал работу Николая Валуева, Светланы Журовой и Ирины Родниной. Он также отметил, что в Госдуму необходимо выбирать действительно достойных людей, которые будут отстаивать интересы граждан.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал увеличение случаев внезапной смерти среди хоккеистов. По его мнению, в стремлении к спортивным достижениям многие профессиональные спортсмены и их агенты пренебрегают заботой о здоровье.

Лия Мурадьян
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