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3 июня, 02:34

Трамп: США наращивают запасы оружия с невиданной скоростью

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о стремительном пополнении запасов вооружений в США. Он сделал это заявление в соцсети Truth Social.

«Только что отлично поговорил с лидерами наших ВС. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с такой скоростью, какой никогда раньше не видела наша страна»,отметил лидер Белого дома.

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Трамп также выразил надежду, что вооружённым силам США никогда не придётся использовать это оружие в боевых действиях.

Как сообщал Life.ru, ранее Трамп озвучил свою готовность организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако он подчеркнул, что в приоритете остаются двусторонние переговоры между Москвой и Киевом.

Лия Мурадьян
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