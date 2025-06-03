Трамп: США наращивают запасы оружия с невиданной скоростью

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о стремительном пополнении запасов вооружений в США. Он сделал это заявление в соцсети Truth Social.

«Только что отлично поговорил с лидерами наших ВС. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с такой скоростью, какой никогда раньше не видела наша страна», — отметил лидер Белого дома.

Трамп также выразил надежду, что вооружённым силам США никогда не придётся использовать это оружие в боевых действиях.