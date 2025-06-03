Наезд Rolls-Royce на байкера в Петербурге оказался изощрённой попыткой убийства

В Санкт-Петербурге следователи пришли к выводу, что водитель автомобиля Rolls-Royce намеренно совершил наезд на байкера, поэтому в отношении виновника ДТП возбуждено также уголовное дело о покушении на убийство. Об этом пишет Mash на Мойке со ссылкой на правоохранителей.

Мужчина, сбивший байкера в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Как полагают следственные органы, водитель иномарки Сергей Сосорев умышленно решил поквитаться с байкером из-за возникшего у них конфликта, убив его прямо на дороге. Сейчас пострадавший продолжает проходить лечение в больнице, у него зафиксированы тяжёлые травмы.