«Его мама в шоках»: Экс-мужа Кати Лель ищут уже полтора месяца
Певица Катя Лель заявила, что её бывшего мужа Кузнецова не могут найти с апреля
Певица Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель
Бывшего мужа певицы Кати Лель — Игоря Кузнецова — не могут найти уже полтора месяца. О судьбе мужчины ничего не известно, рассказала артистка в беседе с Пятым каналом.
Катя Лель рассказала, удалось ли найти её экс-мужа. Видео © Пятый канал
«Его мама вообще там в шоках», — подчеркнула Лель.
Известно, что предприниматель пропал в середине апреля, будучи во Франции. Близкие считают, что Кузнецов мог утонуть в море, однако водолазы обследовали акваторию и никого не нашли. Мужчина будто растворился, так как нет ни вещей, ни тела, ничего. Бывшая жена бизнесмена отметила, что эта ситуация её очень пугает.
Катя Лель и Игорь Кузнецов развелись в 2023 году, в браке они прожили 15 лет. У них есть общая дочь Эмилия. Артистка отмечала, что в последний раз виделась с бывшим мужем два года назад.
Напомним, что о пропаже Игоря Кузнецова стало известно весной 2025-го. В последний раз мужчину видели во Франции, после чего он перестал выходить на связь. По словам Кати Лель, её экс-супруг отправился в Ниццу на встречу. Мужчина объявлен в розыск.