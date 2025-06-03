«Его мама в шоках»: Экс-мужа Кати Лель ищут уже полтора месяца

Бывшего мужа певицы Кати Лель — Игоря Кузнецова — не могут найти уже полтора месяца. О судьбе мужчины ничего не известно, рассказала артистка в беседе с Пятым каналом.

Катя Лель рассказала, удалось ли найти её экс-мужа. Видео © Пятый канал

«Его мама вообще там в шоках», — подчеркнула Лель.

Известно, что предприниматель пропал в середине апреля, будучи во Франции. Близкие считают, что Кузнецов мог утонуть в море, однако водолазы обследовали акваторию и никого не нашли. Мужчина будто растворился, так как нет ни вещей, ни тела, ничего. Бывшая жена бизнесмена отметила, что эта ситуация её очень пугает.

Катя Лель и Игорь Кузнецов развелись в 2023 году, в браке они прожили 15 лет. У них есть общая дочь Эмилия. Артистка отмечала, что в последний раз виделась с бывшим мужем два года назад.