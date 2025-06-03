В Сумах на северо-востоке Украины 3 июня гремят взрывы

Утром 3 июня в Сумах, расположенных на северо-востоке Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале.

«В Сумах слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 09:18 по московскому времени.

Кроме того, представитель 15-го мобильного погранотряда Иван Шевцов сообщил о продвижении российских войск на территории Сумской области. По его словам, силы ВС России углубились в регион как минимум на семь километров.