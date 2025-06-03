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Регион
3 июня, 08:01

В Сумах на северо-востоке Украины 3 июня гремят взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ OlegD

Утром 3 июня в Сумах, расположенных на северо-востоке Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале.

«В Сумах слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 09:18 по московскому времени.

Кроме того, представитель 15-го мобильного погранотряда Иван Шевцов сообщил о продвижении российских войск на территории Сумской области. По его словам, силы ВС России углубились в регион как минимум на семь километров.

Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, Киев может потерять Одессу, в Стамбуле достигли договорённостей об обменах, 3 июня
Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, Киев может потерять Одессу, в Стамбуле достигли договорённостей об обменах, 3 июня

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что Украина может потерять Одессу, Сумы и Харьков, если конфликт не прекратится.

Марина Фещенко
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