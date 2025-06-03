Камера сняла, как дети отрывали имена павших героев с обелиска в Мытищах

В подмосковных Мытищах несколько детей устроили игры прямо на мемориале «Воин — освободитель», они пытались оторвать имена павших в годы Великой Отечественной войны советских солдат, а также топтали газон и прыгали по памятнику. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК по Московской области.

Монумент в Мытищах. Видео © VK / Замкадье. Подмосковье. Мытищи

«Следователем следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области по результатам рассмотрения сообщения о повреждении обелиска «Воин — освободитель» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)», — уточнили в ведомстве.

Монумент в Мытищах после хулиганства детей. Фото © VK / Замкадье. Подмосковье. Мытищи

Кадры с камер наблюдения появились в Сети. Рядом с несовершеннолетними в момент хулиганских действий находилась женщина. Однако она не сделала замечаний. Устанавливается, могла ли это быть мать кого-то из детей. Власти Мытищ уже заверили горожан, что имена на монументе восстановят, виновных найдут.