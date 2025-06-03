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Регион
3 июня, 09:30

ВСУ атаковали школу, Дом культуры и здание администрации в Курской области

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Вчера вечером Большесолдатский район Курской области подвергся новой атаке беспилотников. Целью вражеских дронов стали ключевые гражданские объекты: административное здание муниципалитета, а также школа и Дом культуры в селе Скородное. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

По предварительным данным, несмотря на значительные повреждения всех трех строений, обошлось без пострадавших среди населения, отметил он.

«Враг продолжает свои бесчеловечные атаки по гражданской инфраструктуре. Обращаюсь к каждому жителю региона: пожалуйста, будьте крайне внимательны и соблюдайте все меры безопасности! Берегите себя!», — призвал Хинштейн.

В Сети показали фото тела солдата ВСУ, месяцами лежавшего в Курской области
В Сети показали фото тела солдата ВСУ, месяцами лежавшего в Курской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 3 июня украинская армия вновь атаковала Курскую область беспилотниками. В Рыльске один из дронов врезался в частный дом, после чего начался пожар. К счастью, обошлось без жертв.

Владимир Озеров
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