ВСУ атаковали школу, Дом культуры и здание администрации в Курской области

Вчера вечером Большесолдатский район Курской области подвергся новой атаке беспилотников. Целью вражеских дронов стали ключевые гражданские объекты: административное здание муниципалитета, а также школа и Дом культуры в селе Скородное. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

По предварительным данным, несмотря на значительные повреждения всех трех строений, обошлось без пострадавших среди населения, отметил он.

«Враг продолжает свои бесчеловечные атаки по гражданской инфраструктуре. Обращаюсь к каждому жителю региона: пожалуйста, будьте крайне внимательны и соблюдайте все меры безопасности! Берегите себя!», — призвал Хинштейн.