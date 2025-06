Появилось видео с 21-летней фигуристкой Анной Щербаковой в чёрном гробу

Атмосферу таинственности создаёт музыкальное сопровождение — композиция If I Was Your Vampire «Если бы я был твоим вампиром» Мэрилина Мэнсона. 21-летняя Щербакова решила предложить своим подписчикам проявить креативность и придумать остроумную подпись к кадру. Снять короткое видео фигуристке удалось в рамках ледового шоу Fantasy on Ice 2025, где вместе с ней выступала ещё одна российская фигуристка Алина Загитова.