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3 июня, 10:05

Появилось видео с 21-летней фигуристкой Анной Щербаковой в чёрном гробу

Фигуристка Анна Щербакова показала видео, как восстаёт из гроба на шоу в Японии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__shcherbakova_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__shcherbakova_

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась необычным видео, снятым во время гастролей в Японии. В ролике фигуристка предстаёт в неожиданном образе: она стоит в чёрном гробу, а затем внезапно приоткрывает крышку и приветливо улыбается в камеру. Необычное видео спортсменка опубликовала в своём Telegram-канале.

Анна Щербакова опубликовала видео с гробом. Видео © Telegram / Anna Shcherbakova

Атмосферу таинственности создаёт музыкальное сопровождение — композиция If I Was Your Vampire «Если бы я был твоим вампиром» Мэрилина Мэнсона. 21-летняя Щербакова решила предложить своим подписчикам проявить креативность и придумать остроумную подпись к кадру. Снять короткое видео фигуристке удалось в рамках ледового шоу Fantasy on Ice 2025, где вместе с ней выступала ещё одна российская фигуристка Алина Загитова.

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Ранее Life.ru рассказал, что олимпийская чемпионка смогла посетить кремлёвские переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Об этом Щербакова рассказала в своих социальных сетях и добавила, что дня неё большая честь принять участие в данном мероприятии.

Наталья Афонина
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