Появилось видео с 21-летней фигуристкой Анной Щербаковой в чёрном гробу

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась необычным видео, снятым во время гастролей в Японии. В ролике фигуристка предстаёт в неожиданном образе: она стоит в чёрном гробу, а затем внезапно приоткрывает крышку и приветливо улыбается в камеру. Необычное видео спортсменка опубликовала в своём Telegram-канале.

Анна Щербакова опубликовала видео с гробом. Видео © Telegram / Anna Shcherbakova

Атмосферу таинственности создаёт музыкальное сопровождение — композиция If I Was Your Vampire «Если бы я был твоим вампиром» Мэрилина Мэнсона. 21-летняя Щербакова решила предложить своим подписчикам проявить креативность и придумать остроумную подпись к кадру. Снять короткое видео фигуристке удалось в рамках ледового шоу Fantasy on Ice 2025, где вместе с ней выступала ещё одна российская фигуристка Алина Загитова.