Телеканал «Известия» запустил трансляцию новостей в аэропорту Санкт-Петербурга

Телеканал «Известия» (IZ.RU) продолжает расширять зону внедомашнего телесмотрения. Теперь пассажиры аэропорта смогут следить за новостями прямо у стоек регистрации. На экранах терминала транслируются адаптированные ролики IZ.RU с ключевыми событиями недели.

Телеканал отличает уникальный формат вещания: эфир направлен на быструю визуальную подачу контента, а новости на канале сопровождаются текстовыми титрами, инфографикой и бегущей строкой. Его можно смотреть без звука и мгновенно вникнуть в суть событий даже в шумном зале ожидания аэропорта. Редакция телеканала создаёт и транслирует понятный контент с удобной графикой, чтобы каждый человек мог смотреть телеканал и на улицах в своём городе, и в аэропортах, и на вокзалах, и в других местах.

«Пулково активно развивает информационные сервисы. Рады, что благодаря сотрудничеству с каналом «Известия» пассажиры всегда могут быть в курсе актуальных событий и новостей туризма», — отметила Александра Саблина, руководитель группы по PR и маркетинговым коммуникациям компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково).

Аэропорт Пулково является вторым по объёму перевозок в России и обслуживает 20,9 миллиона пассажиров в год. Интеграция контента «Известий» делает пребывание гостей ещё более информационно насыщенным.

«Телеканал предназначен для внедомашнего смотрения. И сегодня новости «Известий» стали доступны для пассажиров и гостей аэропорта Пулково. На экранах терминала будут транслироваться главные события страны и мира, новости путешествий, культуры и многое другое. Это новый стандарт информационной среды, и мы рады, что аэропорт Пулково стал одной из первых площадок для такого формата», — отметили в редакции телеканала.