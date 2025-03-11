Пулково как запасной аэродром принял 13 рейсов, летевших в Москву

В петербургском аэропорту Пулково 11 марта приземлились 13 рейсов, направлявшихся в Москву. Часть из них была международными. Об этом сообщила пресс-служба управляющей воздушной гаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Аэропорт Пулково работает штатно. В качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных», — говорится в сообщении.