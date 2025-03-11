Пулково как запасной аэродром принял 13 рейсов, летевших в Москву
В петербургском аэропорту Пулково 11 марта приземлились 13 рейсов, направлявшихся в Москву. Часть из них была международными. Об этом сообщила пресс-служба управляющей воздушной гаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы».
«Аэропорт Пулково работает штатно. В качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных», — говорится в сообщении.
Там добавили, что пять рейсов были задержаны на вылет, а ещё два отменены.
Напомним, в результате самой масштабной атаки БПЛА на Подмосковье наиболее серьёзный ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего за ночь в столичном регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое работников «Мираторга», пострадали 20 жителей человек, в том числе дети.
ТАСС / Петр Ковалев