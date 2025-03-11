Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 09:01

Пулково как запасной аэродром принял 13 рейсов, летевших в Москву

В петербургском аэропорту Пулково 11 марта приземлились 13 рейсов, направлявшихся в Москву. Часть из них была международными. Об этом сообщила пресс-служба управляющей воздушной гаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«Аэропорт Пулково работает штатно. В качестве запасного аэродрома принял 13 рейсов, направлявшихся на Москву, в том числе пять международных», — говорится в сообщении.

Там добавили, что пять рейсов были задержаны на вылет, а ещё два отменены.

Ранее все столичные аэропорты сняли ограничения на приём и выпуск самолётов.

Генсек ОБСЕ лично посмотрел последствия атаки БПЛА на многоэтажку в Видном
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Напомним, в результате самой масштабной атаки БПЛА на Подмосковье наиболее серьёзный ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего за ночь в столичном регионе было уничтожено 74 украинских дрона. Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое работников «Мираторга», пострадали 20 жителей человек, в том числе дети.

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ТАСС / Петр Ковалев

Никита Никонов
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